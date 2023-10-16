الهلال الأحمر المصري يوجه رسالة شكر لمحمد صلاح

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري على "فيسبوك"، صورة لصلاح وأرفقتها بتعليق: "شكرا من القلب محمد صلاح على دعمك أهالينا بقطاع غزة".وكان المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، أكد أمس الأحد تبرع صلاح بمبلغ مالي للأهالي في غزة المتضررين من جراء القصف الإسرائيلي.وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.في المقابل، ردت إسرائيل بقصف الأراضي الفلسطينية، ما أسفر عن 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في غزة، و58 قتيلا وأكثر من و1250 جريحا في الضفة وفق بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين.‏