لمواجهة الإمارات غداً.. ليوث الرافدين يختتم تدريباته

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي تابعته السومرية نيوز، انه "اختتم منتخبُ الشباب لكُرةِ القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته في ملعبِ دبا الفجيرة الثانويّ، تحضيراً لمُواجهةِ منتخب الإمارات يوم غد الثلاثاء في ملعبِ الفجيرة الرئيسيّ في إمارةِ الفجيرة".وأضاف: "تدريباتُ اليوم، التي حضرها عُضو الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم ورئيس الوفد "محمد ناصر"، شاركَ فيها جميعُ اللاعبين الـ 26 باستثناء اللاعب يعسوب سعد الذي يحتاجُ إلى راحةٍ لعدة أيام".يذكر أن منتخبَ الشباب خسرَ في لقائه الأول الودي أمامَ الإمارات بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.