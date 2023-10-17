"اسود الرافدين" يواجهون الأردن اليوم.. مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة الرباعية

وقد سبقت تدريبات صباح يوم أمس الاثنين، محاضرة تحليلية للمدرب خيسوس كاساس، تطرق فيها إلى العديد من الجوانب الخططية، حيث عرض مجموعة من الأخطاء الدفاعية التي رافقت سير المباراة الماضية أمام قطر، مطالبا اللاعبين بضرورة تصحيحها لاسيما في مناطق اللعب (الدفاع والوسط والهجوم)، إضافة إلى متابعة تحركات بعض اللاعبين من أجل تحسينها في مواجهة اليوم إلى جانب مشاهدة العديد من الحالات الهجومية المميزة إلى جانب بناء اللعب والتحولات السريعة.بعد ذلك، انتقل اللاعبون إلى ملعب البتراء لخوض التدريبات لوضع اللمسات الأخيرة على التكتيك الذي سيطبقه منتخبنا في مباراة اليوم أمام منتخب النشامى وقد شارك فيها جميع اللاعبين الـ23 باستثناء جلال حسن بسبب انزلاق في منطقة أسفل الظهر، إذ استهل مدرب اللياقة البدنية خافيير بيرناديت الحصة التدريبية بعمل التمارين الموظفة للإحماء بالكرة والهرولة صعوداً بالتمارين الخططية التي تركز على حالات اللاعب في طريقة بناء اللعب، واللعب في المربعات الصغيرة لزيادة دقة التركيز والإحساس بالكرة، بينما أشرف بقية الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية الأخرى التي تقترب من الأسلوب المراد تطبيقه في مواجهة الأردن على غرار الضغط المتقدم ومهاجمة الكرة بعد فقدانها ومنهجية التراجع التدريجي لسد الثغرات والمساحات المثالية في الخلف أو ما بين الخطوط بالإضافة إلى مراقبة قدراتهم في الاستلام تحت الضغط وكيفية التصرف بالكرة اثناء التحولات المباشرة.في سياق متصل، فاتحت اللجنة المنظمة الجانب العراقي من أجل تقديم موعد المباراة إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً 17:30 من مساء اليوم، وقد حصلت الموافقة على ذلك بدلاً من خوضها في الساعة السادسة مساء.