مدرب الارجنتين يثير الغموض بشأن مشاركة ميسي ضد بيرو

ويحتضن الملعب الوطني في ليما عاصمة بيرو، مباراة المنتخبين، برسم الجولة الرابعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، على أنّ تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت مكة المُكرمة والدوحة.وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عشية المباراة عن لاعب إنتر ميامي: "ميسي بخير، لقد كان يتدرب، لم نتخذ القرار بعد، لقد تدربنا للتو ثم تم عقد المؤتمر، لم أتحدث معه بعد، إذا كان بحالة جيدة فسوف يلعب".وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "قد يكون هُناك بعض الاختلافات في التشكيل، خاصًة بالنظر إلى الحالة البدنية للاعبين، يجب أن نستمر بهذه الرغبة في المنافسة ومواصلة طريق الانتصارات، يجب ألا نتعرض للهزيمة بأي وسيلة، أعتقد أننا نلعب بطريقة حازمة للغاية، بغض النظر عمن هو في الملعب".وعاد للحديث عن ميسي مرة أخرى، وأردف بقوله: "نود أنّ يكون موجودًا (ميسي) بالطبع، ولكن عندما لا يكون حاضرًا علينا التفكير في بديله، عندما لا يشارك نحاول الاعتماد على أنفسنا، وإنه لأمر مثير للإعجاب".وبسؤاله عن أليخاندرو غارناتشو، قال: "إنه موجود في الفريق، ولديه نفس فرص اللعب مثل اللاعبين الآخرين، نحن نخطط للمباريات بناءً على الطريقة التي نعتقد أنها يمكن أن تلعب بها، نراه سعيدًا، ويقدم كل ما لديه".وختم تصريحاته بالحديث عن لاوتارو مارتينيز بالقول: "لسنا قلقين بشأن لاوتارو (مارتينيز)، ولا نتحدث معه حتى عن حظه السيئ في المباريات الأخيرة، وأعتقد أنه لن يشعر بالقلق حيال ذلك".