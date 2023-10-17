إليك تشكيلة المنتخب العراقي "المتوقعة" لمواجهة الأردن.. تم تجربتها في التدريبات

السومرية نيوز – رياضة



يخوض المنتخب العراقي آخر مبارياته في بطولة الأردن الرباعية الودية بمواجهة صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الأردني، مساء اليوم الثلاثاء.







ومن خلال التدريبات وتقسيمة الفريق، من المتوقع أن يدخل مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، المباراة بالتشكيل التالي:



*حراسة المرمى: فهد طالب. وسيواجه منتخب "أسود الرافدين" نظيره منتخب "النشامى" على استاد عمان الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.ومن خلال التدريبات وتقسيمة الفريق، من المتوقع أن يدخل مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، المباراة بالتشكيل التالي:



*خط الدفاع: مصطفى سعدون، ريبين سولاقا، مناف يونس، أحمد يحيى، والذي سيلعب على حساب ميرخاس دوسكي.



*خط الوسط: أحمد علي، أمير العماري، بشار رسن، دانيلو السعيد، علي جاسم.



*خط الهجوم: علي الحمادي، والذي فضّله على مهند علي "ميمي"، بعد نهاية التمرين الأخير، فيما سيضع أيمن حسين في دكة البدلاء.



ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة العراق بعض التغييرات في اللحظات الأخيرة، لاسيما في خطي الدفاع والوسط، إذ من الوارد مشاركة أحمد فرحان بدلاً من علي جاسم، بعد منحه الأخير فرصة اللعب الأولى مع المنتخب الوطني في اللقاء السابق أمام قطر.



وفي خط الوسط، لربما يَحدث تغييرٌ في منطقة الارتكاز بإشراك أمجد عطوان بدلًا من أحمد علي، إذ لم يحسم كاساس قراره النهائي حتى ختام التدريبات الأخيرة.



ومن المنتظر أيضًا أن يمنح كاساس اللاعب علي حيدر، ابن الـ18 ربيعًا، بعض دقائق اللعب ليكتب التاريخ في عمّان، ليكون ثاني أصغر لاعب شاب يمثّل المنتخب العراقي الأول، بعد النجم الراحل أحمد راضي، والذي لعب للمنتخب العراقي بعمر 17 عامًا و10 أشهر.



وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام قطر بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الشوطين الأصليين ثم الإضافيين بالتعادل السلبي يوم الجمعة الماضي، فيما خسر المنتخب الأردني أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهداف لهدف في ذات اليوم.