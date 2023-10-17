قمم كروية منتظرة.. لقاء يجمع إيطاليا بإنكلترا والبرازيل تلاعب أوروجواي اليوم

وتشهد منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مواجهات قوية على رأسها عندما يلتقي منتخب أوروجواي ضد البرازيل في تمام الثالثة فجر الأربعاء على ملعب "سنتيناريو".ويحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيرو في تمام الخامسة فجر الأربعاء على ملعب "ليما الوطني".مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024فنلندا × كازاخستان- الساعة 7 مساءصربيا× الجبل الأسود- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3ليتوانيا× المجر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9أيرلندا الشمالية× سلوفينيا- الساعة 9:45 مساءسان مارينو × الجبل الدنمارك- الساعة 9:45 مساءإنجلترا× إيطاليا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1مالطة× أوكرانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقياالمغرب × ليبيريا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالمفنزويلا × تشيلي- الساعة 12 منتصف الليلبارجواي × بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الأربعاءالإكوادور × كولومبيا- الساعة 2:30 فجر الأربعاءأوروجواي× البرازيل- الساعة 3 فجر الأربعاءبيرو× الأرجنتين- الساعة 5 فجر الأربعاءمواعيد مباريات دولية وديةاليابان × تونس- الساعة 1:10 ظهراالسعودية × مالي- الساعة 6 مساءالإمارات × لبنان- الساعة 7 مساءفرنسا × استكلندا- الساعة 9:45 مساءكوت ديفوار × جنوب أفريقيا- الساعة 10 مساءالمكسيك × ألمانيا- الساعة 3 فجر الأربعاءأمريكا × غانا- الساعة 3:30 فجر الأربعاء