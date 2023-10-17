إنجاز تاريخي ينتظر ميسي في الكرة الذهبية

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه سوف تجرى النسخة 67 من جائزة الكرة الذهبية، التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يوم الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مسرح شاتليه في باريس.وأشارت إلى أن "ميسي سيحصد لقب البالون دور هذا العام، وسيصبح أول لاعب يفوز بالجائزة، رغم أنه لا يلعب لفريق أوروبي.وأوضحت أن الفوز بكأس العالم 2022 حسم حصول ميسي على الجائزة، لا سيما أن النسخة السابقة من الكرة الذهبية أقيمت قبل مونديال قطر 2022 مباشرة، وبالتالي فإن الأداء في البطولة العالمية سيكون على رأس التقييمات لنسخة البالون دور هذا العام.يذكر أن ميسي سبق له الحصول على الكرة الذهبية 7 مرات، ويحظى بمنافسة قوية من النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هذا العام على الجائزة المرموقة.