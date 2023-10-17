بعد فشل صفقة اليونايتد.. قطر تفكر في شراء عملاق آخر من "البريميرليج"

وقدم الشيخ جاسم، عرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد بالكامل، لكنه سحب العرض بعد عدة أشهر من الجمود.وبحسب لصحيفة "ذا صن"، فقد "حول الشيخ جاسم، انتباهه إلى شراء توتنهام هوتسبير، بالاشتراك مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة لباريس سان جيرمان".وأشارت إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لعب دورًا في عرض الشيخ جاسم لشراء المان يونايتد، وسيعمل الثنائي معا لمناقشة شراء توتنهام.وأوضحت أن شركة قطر أبدت اهتمامًا منذ فترة طويلة بتوتنهام، كما كان الشيخ جاسم ينظر إليه دائمًا كبديل حال فشله في شراء مانشستر يونايتد.