ودياً.. شباب العراق يهزم نظيره الإماراتي بثلاثية

تغلب منتخب شباب العراق، اليوم الثلاثاء، على نظيره الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة ودية.

وسجل أهداف العراق كرار جعفر في الدقيقة (8)، وكرار جعفر في الدقيقة (55) ومصطفى نواف في الدقيقة (88).



يذكر أن المباراة أقيمت على ملعب دبا الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



