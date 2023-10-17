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المنتخب العراقي يهزم الأردني ويتوج ثالثاً في بطولة الأردن

رياضة

2023-10-17 | 12:40
المنتخب العراقي يهزم الأردني ويتوج ثالثاً في بطولة الأردن
2,601 مشاهدة

تغلب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نظيره الأردني في بطولة الأردن الدولية الودية.

ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، قبل أن يحسمها العراق لصالحه.
 
وبهذا الفوز يحرز المنتخب العراقي المركز الثالث في البطولة، فيما تقام مساء اليوم مباراة تحديد المركز الاول والثاني بين منتخبي القطري والإيراني.

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