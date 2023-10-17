إيران تتوج بلقب بطولة الأردن الدولية

احرز المنتخب الإيراني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، لقب بطولة الأردن الدولية بعد هزيمته نظيره القطري.

وسجل المنتخب الإيراني أربعة أهداف في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. وكان المنتخب العراقي احرز المركز الثالث في هذه البطولة بعد تغلبه على نظيره الأردني بركلات الترجيح.