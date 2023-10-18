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بينها مهارة دانيلو وتألق الحمادي.. مكاسب عديدة لـ"اسود الرافدين" في بطولة الأردن

رياضة

2023-10-18 | 03:17
بينها مهارة دانيلو وتألق الحمادي.. مكاسب عديدة لـ&quot;اسود الرافدين&quot; في بطولة الأردن
663 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حقق المنتخب العراقي المركز الثالث في بطولة الأردن الرباعية الودية الدولية، بعد فوزه على صاحب الأرض والجمهور منتخب النشامى بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الشوطين الأصليين ثم الإضافيين بالتعادل الإيجابي 2-2.

والتقى المنتخبان على استاد عمان الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وتمكن اللاعب يزن النعيمات من تسجيل ثنائية المنتخب الأردني في الدقيقتين 31 و79. أمّا ثنائية العراق فحملت توقيع كُلٍّ من أيمن حسين في الدقيقة 69، ثم علي الحمادي في الدقيقة 73.

وبحسب منصة "winwin" حقق المنتخب العراقي أربعة مكاسب في هذه البطولة الودية على النحو التالي:

*تألُّق علي عدنان
نجح مدافع نادي مس رفسنجان الإيراني علي عدنان في خلط الأوراق على المدرب خيسوس كاساس، بأدائه المميز في مركزه الجديد "قلب الدفاع"، حيث كان ثابتًا ومنضبطًا أمام العرضيات والهجمات الأردنية في مباراة اليوم وأيضًا بشكل عام في مواجهة قطر السابقة.

علي عدنان نجح في استثمار الفرصة التي أتاحها له المدرب خيسوس كاساس، وهو يُعَدّ من مكاسب هذه البطولة ومن المنتظر أن يكون له مكان في قائمة العراق للمباريات الرسمية.

*نجاح ثنائية أيمن والحمادي
نجح مدرب المنتخب العراقي في توظيف ثنائية المهاجمين أيمن حسين وعلي الحمادي، اللذين كانا على دكة البدلاء في بداية المباراة، وقد غيّرا مجرى المواجهة فور نزولهما إلى أرض الملعب، بتسجيلهما ثنائية العراق.

أيمن أكد أحقيته بالمركز الأساسي كمهاجم صريح للمنتخب العراقي ويبرهن في كل مرة بأنه موجود بلغة الأهداف، أمّا علي الحمادي فتَوَّج مجهوده بهدف اليوم في شباك الأردن؛ ليؤكد هو الآخر بأنه مهاجم المستقبل للكرة العراقية.

*مهارة دانيلو
لاعب ساندفيورد النرويجي، دانيلو السعيد، لعب ثاني مباراة له مع المنتخب العراقي؛ لكن بمجرد مشاهدة مستوياته تشعر وكأنه يلعب في العراق منذ فترة طويلة، نظرًا لتأقلمه السريع مع التوليفة العراقية.

السعيد شكّل عبئًا ثقيلًا على الجهة اليمنى من دفاعات الأردن باختراقاته وعرضياته وتمريراته لزملائه، وفعل في مباراتين فقط ما لم يفعله لاعبون سبقوه في تمثيل المنتخب العراقي ولفترات طويلة، بالتالي هو الجناح العصري الجديد لأسود الرافدين.

*هدوء أحمد علي
أكثر ما كان يحتاجه المدرب الإسباني كاساس الهدوء والتركيز داخل الملعب، فما بالك لو امتلك متوسط ميدان يستخلص الكرة بهدوء وتركيز ودقة في التمرير!

كاساس وجد ضالته في محترف رين الفرنسي، أحمد علي، المنضم حديثًا إلى الأسود، حيث شارك أساسيًا وشكّل ثنائيةً مميزةً مع زميله أمير العماري الذي كان مُكمّلًا له في واجبات خط الوسط من حيث استرداد الكرة والتمرير للهجوم، إذن؛ العراق كسب متوسط ميدان جديدًا في صفوفه.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام نظيره القطري بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي يوم الجمعة الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يلعب في كأس آسيا قطر 2023 في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام، فيما تضم مجموعته بالتصفيات المزدوجة كُلًّا من فيتنام والفلبين والفائز من إندونيسيا وبروناي.
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