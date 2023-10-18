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بحضور العراق.. الاتحاد الآسيوي يجتمع استثنائياً ويصوت على عدة ملفات
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
عقد الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً عبر خاصيةِ الاتصال المرئي المُباشر، بحُضور رئيس الاتحاد الدوليّ لكرة القدم "جياني إنفانتينو"، وبرئاسةِ رئيس الاتحاد الآسيويّ الشيخ "سلمان بن إبراهيم آل خليفة" ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم "عدنان درجال" بصفته عضواً في المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد الآسيويّ ممثلاً عن منطقةِ غرب آسيا.
ومثّل الاتحاد العراقيّ لكرة القدم في الاجتماع النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد "علي جبار" والأمين العامّ للاتحاد "محمد فرحان"، وبمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنيّة لـ (47) دولةً قارية.
وشهد الاجتماع الاستثنائيّ للاتحاد الآسيويّ في بدايته إلقاءَ كلمة من قبل رئيسِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA أشاد فيها بالجُهودِ المُميزة من الاتحاد الآسيويّ من أجل تطوير كرة القدم في القارة، كما أشاد بالمناسبةِ أيضاً بالملفِ الذي تقدمَ به الاتحادُ السعوديّ، والأمنيات بالنجاح في استضافةِ كأس آسيا المُقبلة.
وتمّ التصويت في الاجتماع على لوائح الاتحاد الآسيويّ المعدلة، والتقرير المالي لعام 2022، ودعم الاتحادات الوطنيّة لملف المملكة العربية السعوديّة بتنظيم كأس العالم عام 2034، والتصويت على اللجانِ العاملة في الاتحادِ الآسيويّ بعد كونغرس الاتحاد الذي عقدَ في الأسبوع الأول من الشهر الحالي في العاصمةِ الأوزبكية طشقند.
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