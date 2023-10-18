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اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قضية لؤي العاني مع الزوراء والطلبة

رياضة

2023-10-18 | 09:06
اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قضية لؤي العاني مع الزوراء والطلبة
1,515 مشاهدة

حسمت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن قضية اللاعب لؤي العاني مع ناديي الزوراء والطلبة.

وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "عقدت اجتماعاً لمناقشةِ الشكوى المرقمة (236) في (2023/9/21) والتي أحيلت علينا من قبل لجنةِ شؤون اللاعبين والمدربين والمقدمة من قبل إدارةِ نادي الزوراء ضد اللاعب ( لؤي ماجد صبري العاني )، وكانت اللجنة قد أبلغت أطرافَ الشكوى بالحُضور أمامها بتاريخ ( 2023/10/11)، فحضر اللاعب كما حضر الممثل القانونيّ لنادي الطلبة مع المحامية الوكيل القانونيّ للاعب، فقدم الطرفان اللوائحَ والمستندات القانونيّة، وتمّ تثبيتها في محاضر الشكوى والمتمثلة بالآتي :

1. عقد اللاعب مع نادي الزوراء والذي يبدأ بتاريخ (2022/8/1) وينتهي بتاريخ (2023/8/1) .

2 . عقد تمديد للاعب مع نادي الزوراء يبدأ بتاريخ (2023/7/31) وينتهي بتاريخ (2024/8/1)،

وهذه العقودُ مذيلة بتوقيع وبصمة الإبهام لرئيس نادي الزوراء وللاعب لؤي العاني، وهي نسخ أصلية .

3 . نسخة من لائحةِ الشكوى المقدمة من قبل نادي الطلبة ضد اللاعب والمقامة في محكمة تحقيق الكرادة وفق المادة 456 ق . ع بتاريخ 2023/8/3) والتي تتضمن أنه بتاريخ (2023/6/11) تمّ توقيع العقد وحسب بنوده تسلم اللاعب (لؤي العاني) مبلغاً قدره (92,000,000) اثنان وتسعون مليون دينار عراقي من إدارةِ نادي الطلبة، ثم قام بالتعاقد مع نادٍ آخر بدون وجه حقٍ، حيث استخدم طرقاً احتياليةً ضد نادي الطلبة للحُصول على أموالٍ بغير وجه حق، وأغلقت الدعوى لعدم وجود عنصر جزائي .

4. الإنذار المسير عن طريق كاتب عدل الكرادة برقم (20201 في 2023/8/6) والموجه من قبل إدارة نادي الطلبة ضد اللاعب والذي يتضمن بالنص سبق أن تعاقدت الهيئة الإداريّة لنادي الطلبة مع لاعب الزوراء السابق بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (2023/6/11)، ويتكون من 44 بنداً تضمنت مبلغ العقد الواجب السداد، والبالغ اثنان وتسعون مليونا كدفعة أولى من قيمة العقد البالغة مئتان وثلاثون مليونا، وبعد ذلك خالف اللاعب ما جاء فيه.

5. الصك المرقم 0000342 في 2023/6/11، والمسحوب على مصرف الرافدين فرع المنصور بقيمة اثنين وتسعين مليونا، وعليه ختم نادي الطلبة الرياضي ومذيل بتواقيع ثلاثة من أعضاء الهيئة الإداريّة من نادي الطلبة الرياضي.

6. الشكوى المقدمة من قبل إدارة نادي الزوراء ضد اللاعب ونادي الطلبة لمخالفتهما الأنظمة واللوائح الرياضيّة .

7 . لائحة إيضاحية مقدمة من قبل الممثل القانونيّ لنادي الطلبة بتاريخ 2023/10/23 ولائحة إيضاحية أخرى مذيلة بتوقيع المحامية الوكيل القانونيّ للاعب .

8. إفادة اللاعب بتاريخ ( 2023/10/9) وبحُضور وكيله القانونيّ أمام لجنتنا، حيث ذكر أنه تمّ الاتفاق مبدئياً مع نادي الطلبة بعقد تفاوضي بتاريخ (2023/6/11)، وتسلم مبلغا قدره اثنان وتسعون مليون دينار عراقي كسلفة".

وأضاف البيان، أنه "بعد تدقيق النظر بالشكوى والمستندات أعلاه تبين للجنة ما يأتي: أولا
أ- ثبت نادي الطلبة بوجود عقد مع اللاعب من خلال الشكوى المقدمة من قبل النادي ضد اللاعب في محكمة تحقيق الكرادة وفق المادة 456 ق ع والتي تضمنت وجود عقد مع اللاعب، وان اللاعب تسلم مقدماً قدره اثنان وتسعون مليون دينار عراقي، علماً أنه تم غلق الدعوى لعدم وجود عنصر جزائي.

ب- قيام اللاعب لؤي العاني بالتوقيع لنادي الطلبة الرياضي بتاريخ (2023/6/11)، وقبل انتهاء مدة عقده مع نادي الزوراء الذي ينتهي بتاريخ (2023/8/1)، وهذا ما أكده نادي الطلبة من خلال إنذاره المسير إلى اللاعب من خلال كاتب عدل الكرادة بالعدد 20201 في 2023/8/6، بوجود عقد مكون من 44 بنداً، وإنه تسلم الدفعة الأولى من قيمة عقده الكلي البالغ (23000000) اثنان وثلاثون مليون دينار عراقي.

ج - اللاعب لم يقدم استغناءً أو مخالصة مع ناديه الزوراء، كما أنه لم يحصل على بطاقة الاستغناء .

د - وبعد التدقيق في نظام FCAS تبين أن نادي الزوراء قد سجل اللاعبَ موضوع الشكوى ضمن كشوفاته في البطولة الآسيويّة كما مسجل حالياً في نظام التسجيل FIFA CONNECT لكرة القدم حسب العقد المرفق بالنظام وهو العقد نفسه المرفق في النظام الآسيوي".

وتابع البيان، أنه "لكل ما تقدم قررت اللجنة ما يلي :

1 . معاقبة اللاعب لؤي ماجد صبري العاني بالحرمان من اللعب لمدة سنة واحدة، ويحال ملفه على لجنةِ شؤون اللاعبين في الاتحاد لتحديد مصيره بعد انتهاء العقوبة استناداً لأحكام المادة (8) / ن من لائحةِ مسابقات الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022 / 2023 ) وبدلالة المادة 70 من لائحة الانضباط، مع غرامة مالية قدرها (15,000,000) خمس عشرة مليون دينار عراقي .

2. تعدّ بطاقة اللاعب لؤي ماجد صبري العاني لنادي الزوراء، ولا يحق له اللعب لأي نادٍ آخر.

3. معاقبة نادي الطلبة الرياضي بالعقوبات الآتية :-

أ - خصم ثلاث نقاط من مسابقة الدوري للموسم المقبل (2023-2024).

ب - غرامة مالية قدرها (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي.

ج - المنع من تسجيل اللاعبين لفترة انتقالية واحدة.

د - في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة والعقوبة استناداً لأحكام المادة 70 ثانياً من لائحة الانضباط".

وأتم البيان، أنه "تسدد الغرامة المفروضة على النادي واللاعب إلى حسابات الاتحاد خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً بنتيجة (1-3) في أول مباراة له وفق المادة 42 من لائحةِ مسابقات الدوري الممتاز للموسم الكروي (2024/2023)".
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