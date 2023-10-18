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مطالب رسمية بسحب الجنسية الفرنسية عن بنزيما وتجريده من الكرة الذهبية

رياضة

2023-10-18 | 09:17
مطالب رسمية بسحب الجنسية الفرنسية عن بنزيما وتجريده من الكرة الذهبية
6,120 مشاهدة

طالبت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، فاليري بوير، بسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، في أعقاب تضامنه مع قطاع غزة في ظل الاعتداءات العسكرية التي يتعرض لها من قبل الجيش الإسرائيلي.

ودعت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، في تصريحات أبرزتها العديد من الصحف الفرنسية، إلى سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما، إلى جانب تجريده من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي، حال تأكد تورطه في دعم جماعات إرهابية.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيما بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين" لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.

وخرج كريم بنزيما بشكل واضح معلنًا تضامنه مع غزة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر سابقًا، إكس حاليًا: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وتوج كريم بنزيما بالكرة الذهبية التي يتم منحها من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كل عام، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع ريال مدريد في عام 2022.
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