شجاعة بعصر التخاذل.. السومرية تحصي الرياضيين العرب والأجانب المتضامنين مع غزة

السومرية نيوز – رياضة



عبّر العديد من الرياضيين العرب والأجانب عن تضامنهم مع عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأها المقاتلون الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي، مؤكدين دعمهم الكامل لفلسطين.



لاعبون عرب يتضامنون مع فلسطين

خرج نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، عن صمته أخيراً في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بإيقافه، ومناشداً زعماء العالم التدخل الفوري لمنع مزيد من "ذبح الأرواح".



ومن خلال حساباته على مواقع التواصل، نشر صلاح مقطعاً مصوراً -لا يتعدى 51 ثانية- يعبّر من خلاله بالصوت والصورة عن تعاطفه مع أهالي غزة، وما يعيشونه من أوضاعٍ مأساوية.



محمد صلاح: "وحشية تدمي القلوب"

بدأ محمد صلاح حديثه بالقول: "ليس من السهل دائماً التحدث في أوقاتٍ مماثلة. لقد كان هناك كثير من العنف والوحشية المفجعين، ومن المروع أن نشهد التصعيد في الأسابيع الأخيرة".



وتابع: "جميع الأرواح مقدّسة ويجب حمايتها، ويجب أن يتوقف هذا. فالعائلات تتمزق. والأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. فالناس هناك يعيشون في ظروفٍ رهيبة".



ثم أضاف: "كانت المشاهد في المستشفى الليلة الماضية مروعة. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء، والماء، والإمدادات الطبية بشكلٍ عاجل. وأنا أدعو زعماء العالم إلى منع مزيد من ذبح الأرواح البريئة. يجب أن تسود الإنسانية".

pic.twitter.com/cpyHFIhuQj — Mohamed Salah (@MoSalah) October 18, 2023



المصري أبوتريكة: شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل

وأعرب النجم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، في تغريدته على منصة "إكس"، عن إعجابه بالعملية، ووصفها بأنها "فعل شجاع في زمن يسود فيه التراجع والاستسلام لصالح الصهاينة"، كما توجّه بدعاء لله، يطلب فيه الثبات والنجاح لقوى المقاومة.



وقال في تغريدته التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة: "شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة.. طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير. اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين.. صباحكم فلسطين". وأعرب النجم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، في تغريدته على منصة "إكس"، عن إعجابه بالعملية، ووصفها بأنها "فعل شجاع في زمن يسود فيه التراجع والاستسلام لصالح الصهاينة"، كما توجّه بدعاء لله، يطلب فيه الثبات والنجاح لقوى المقاومة.وقال في تغريدته التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة: "شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة.. طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير. اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين.. صباحكم فلسطين".

شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 7, 2023



المصري شريف إكرامي: ما يؤخذ بالقوة لن يُسترد إلا بالقوة

من جهته، قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، في حسابه على منصة "إكس" إن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة ولو بعد حين.



وقال أيضاً في تغريدته: "لا يوجد أقبح ممن يكيل بمكيالين، ممن يسمي احتلال الأرض حقاً، والدفاع عن الوطن إرهاباً، ممن تغاضى عن مجازر الصهاينة خلال عقود في حق العرب، وينتفض الآن بعد رد فلسطين، تتحدثون عن الإرهاب ومنذ 2008 فقط قتلت إسرائيل وجرحت ما لا يقل عن 150 ألف فلسطيني، منهم 33 ألف طفل، طوفان الأقصى تذكير بسيط أن حلمكم لن يتحقق أمد الدهر". من جهته، قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، في حسابه على منصة "إكس" إن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة ولو بعد حين.وقال أيضاً في تغريدته: "لا يوجد أقبح ممن يكيل بمكيالين، ممن يسمي احتلال الأرض حقاً، والدفاع عن الوطن إرهاباً، ممن تغاضى عن مجازر الصهاينة خلال عقود في حق العرب، وينتفض الآن بعد رد فلسطين، تتحدثون عن الإرهاب ومنذ 2008 فقط قتلت إسرائيل وجرحت ما لا يقل عن 150 ألف فلسطيني، منهم 33 ألف طفل، طوفان الأقصى تذكير بسيط أن حلمكم لن يتحقق أمد الدهر".



التونسي حاتم الطرابلسي: نصركم الله يا أبطال

أما النجم التونسي المعتزل، حاتم الطرابلسي، فقد اكتفى بـالاستشهاد بآية قرآنية أرفقها بالدعاء للمقاتلين الفلسطينيين، وقال:"الله الله ما هذه الأخبار السارة نصركم الله يا أبطال (وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)".



المصري محمد النني يتضامن من خلال صورته الشخصية

من ناحيته، تجاهل الدولي المصري محمد النني تحذيرات ناديه الإنجليزي أرسنال، وأظهر دعمه لعملية "طوفان الأقصى" وللقضية الفلسطينية، من دون أن يكتب أي تغريدة كمنشور، واكتفى بتغيير صورته الشخصية على حسابه الرسمي على "إنستغرام" لصورة للمسجد الأقصى مرفقة بعلم فلسطين.



وكانت إدارة أرسنال قد حذرت لاعبيها من إظهار أي رد فعل حول الانتهاكات من جانب الكيان المُحتل ضد فلسطين، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية.



الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين لأول مرة!

بدوره، عبّر نجم منتخب الجزائر ونادي الأهلي السعودي رياض محرز عن تضامنه مع القضية الفلسطينية لأول مرة، وفقاً لما أكدته صحيفة العربي الجديد.



وجاء تضامن النجم الجزائري من خلال نشره لصورة على خاصية "القصص" على "إنستغرام" للمسجد الأقصى، يظهر فيها نص كُتب فيه الآية القرآنية التالية: "ألا إنَّ نصرَ اللهِ قريب".



المصري بيج رامي: نحسبكم رجالاً اختاركم

كما حرص ممدوح السبيعي، الشهير باسم "بيج رامي"، لاعب كمال الأجسام، على مساندة المقاتلين الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال فيه: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".



وأضاف: "رجال فلسطين الأبية المناضلة نحسبكم رجالاً اختاركم الله لنصرة دينه ورفع رايته، ونسأل الله ألا يحرمنا الأجر بكثرة الذنوب، رجال فلسطين العزة (إلا إن نصر الله قريب)".



موسى التعمري يتحدى السجن في فرنسا!

أما النجم الأردني المنتقل حديثاً إلى نادي مونبيلييه الفرنسي "موسى التعمري" فقد عبّر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، على الرغم من تهديدات وزير العدل الفرنسي بسجن أي شخص في فرنسا يحاول التعاطف مع فلسطين بالسجن 5 سنوات.



التعمري نشر على خاصة "القصص" على حسابه الشخصي على إنستغرام صورة بخصوص القرار الجديد في فرنسا وعلق عليها: "فرنسا.. السجن 5 سنوات لمن يتعاطف مع غزة".



وأتبعها بصورة أخرى يظهر فيها رفقة ناديه الأسبق "آود هيفرلي لوفين" البلجيكي أثناء احتفاله بأحد الأهداف من خلال جملة كتبها على قميصه، وهي: "أوقفوا الحرب في غزة"، وقد أرفق هذه الصورة بتعليق رد فيه على القرار الفرنسي قائلاً: "ومع هيك إحنا مع القضية". وأتبعها بصورة أخرى يظهر فيها رفقة ناديه الأسبق "آود هيفرلي لوفين" البلجيكي أثناء احتفاله بأحد الأهداف من خلال جملة كتبها على قميصه، وهي: "أوقفوا الحرب في غزة"، وقد أرفق هذه الصورة بتعليق رد فيه على القرار الفرنسي قائلاً: "ومع هيك إحنا مع القضية".

وتضامن اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، الذي يلعب بفريق بينديك سبور التركي، مع الوضع الكارثي في قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع بعد عملية طوفان الأقصى.





فيما أعلن النادي الأهلي المصري الحداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وجدّد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء.

طارق ذياب: أبو عبيدة أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي

وخلال تحليله لمباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر شاشة beIN SPORTS القطرية، قال ذياب إنه اكتشف مدرباً جديداً أقوى من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي "الملكي" والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.



وقال ذياب: "اليوم اكتشفنا مدرباً جديداً وجعلنا نشاهد الكرة الشاملة، أبو عبيدة (الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس) اليوم علّمنا الكرة الشاملة، الكرة الهجومية. أبو عبيدة مدرب فلسطين".



وأضاف: "أبو عبيدة علمنا الكرة الشاملة أفضل من أنشيلوتي وغوارديولا، بصراحة اليوم شاهدنا مباراة كبيرة للمنتخب الفلسطيني، وإن شاء الله يقدروا يكمّلوا"، فيما ردّ عليه مقدم الاستديو الإعلامي القطري عبد العزيز النصر: "يستحقون الانتصار".

اليوم اكتشفنا مدرب أقوى من أنشيلوتي و غوارديولا pic.twitter.com/V1o6YCcF6y — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) October 8, 2023



*اللاعبون المغاربة في مرمى نيران ألمانيا بسبب فلسطين

في تجلٍّ للدعم الأوروبي الصارخ للاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الشعب الفلسطيني، أكد نادي بايرن ميونخ، أنه سيتحدث مع لاعبه المغربي نصير مزراوي بشأن تعبير الأخير عن دعمه لفلسطين، وتعاطفه مع شعبها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.



النادي البافاري، أصدر يوم الإثنين الماضي، بياناً قال فيه "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يوجد حالياً في أفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".



وأضاف بايرن ميونخ "الجميع، بمن في ذلك كل الموظفين واللاعبين، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعمّ التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط".



ونشر مزراوي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام، متمنياً انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي.



وتعالت أصوات الكراهية في المقاطعة البافارية ضد اللاعب المسلم، إذ طالب النائب البرلماني يوهانس شتاينيغر، باستبعاد مزراوي من بايرن ميونخ بسبب دعمه لفلسطين.



يُذكر أن رابطة الدوري الألماني قد أعلنت أن كل مباريات الجولة المقبلة، عقب انتهاء التوقف الدولي الحالي، ستشهد دقيقة حداد على قتلى إسرائيل، الذين سقطوا يوم 7 أكتوبر الجاري.



إيقاف أنور الغازي

في استمرار لازدواجية المعايير الأوروبية، والألمانية تحديداً، اتخذ نادي ماينز الألماني قراراً مجحفاً بإيقاف لاعبه المغربي أنور الغازي، بعد تعاطف الأخير مع الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



قال النادي الألماني عن قرار إيقاف لاعبه الجديد، إنه "يعفي أنور الغازي من التدريبات والمباريات. وجاء هذا رداً على منشور تم حذفه بعدما نشره اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد".



أنور الغازي اللاعب المغربي

وقال الغازي في منشوره الداعم للفلسطينيين على إنستغرام "إنها ليست حرباً. عندما يقوم طرف بقطع المياه والغذاء والكهرباء عن طرف آخر، فهذه ليست حرباً. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حرباً".



وتابع "عندما يتم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حرباً. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حرباً… هذا ليس صراعاً، وهذه ليست حرباً. ما نشهده الآن بشكل حيّ هو إبادة جماعية ودمار شامل".



واختتم "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".



ورداً على هذا القرار المجحف، قال والد أنور الغازي في تصريحات صحفية، إن ابنه في انتظار فسخ عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتبر أنّ نادي ماينز أراد التخلص من نجله بأسرع وقت ممكن، لا لشيء سوى لأنه عبر عن موقفه إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي. في تجلٍّ للدعم الأوروبي الصارخ للاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الشعب الفلسطيني، أكد نادي بايرن ميونخ، أنه سيتحدث مع لاعبه المغربي نصير مزراوي بشأن تعبير الأخير عن دعمه لفلسطين، وتعاطفه مع شعبها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.النادي البافاري، أصدر يوم الإثنين الماضي، بياناً قال فيه "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يوجد حالياً في أفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".وأضاف بايرن ميونخ "الجميع، بمن في ذلك كل الموظفين واللاعبين، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعمّ التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط".ونشر مزراوي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام، متمنياً انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي.وتعالت أصوات الكراهية في المقاطعة البافارية ضد اللاعب المسلم، إذ طالب النائب البرلماني يوهانس شتاينيغر، باستبعاد مزراوي من بايرن ميونخ بسبب دعمه لفلسطين.يُذكر أن رابطة الدوري الألماني قد أعلنت أن كل مباريات الجولة المقبلة، عقب انتهاء التوقف الدولي الحالي، ستشهد دقيقة حداد على قتلى إسرائيل، الذين سقطوا يوم 7 أكتوبر الجاري.في استمرار لازدواجية المعايير الأوروبية، والألمانية تحديداً، اتخذ نادي ماينز الألماني قراراً مجحفاً بإيقاف لاعبه المغربي أنور الغازي، بعد تعاطف الأخير مع الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.قال النادي الألماني عن قرار إيقاف لاعبه الجديد، إنه "يعفي أنور الغازي من التدريبات والمباريات. وجاء هذا رداً على منشور تم حذفه بعدما نشره اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد".وقال الغازي في منشوره الداعم للفلسطينيين على إنستغرام "إنها ليست حرباً. عندما يقوم طرف بقطع المياه والغذاء والكهرباء عن طرف آخر، فهذه ليست حرباً. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حرباً".وتابع "عندما يتم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حرباً. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حرباً… هذا ليس صراعاً، وهذه ليست حرباً. ما نشهده الآن بشكل حيّ هو إبادة جماعية ودمار شامل".واختتم "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".ورداً على هذا القرار المجحف، قال والد أنور الغازي في تصريحات صحفية، إن ابنه في انتظار فسخ عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتبر أنّ نادي ماينز أراد التخلص من نجله بأسرع وقت ممكن، لا لشيء سوى لأنه عبر عن موقفه إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي.

بوست أنور الغازي اللي بسببه تم إيقافه مع ماينز

"هذه ليست حربا.

عندما يقطع أحد الأطراف الماء والغذاء والكهرباء عن الجانب الآخر، فهذه ليست حربا.

عندما يمتلك أحد الطرفين أسلحة نووية، فهذه ليست حربا.

عندما يتم تمويل أحد الأطراف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا.

عندما يستخدم جانب… pic.twitter.com/kx5JFpe1jb — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) October 17, 2023



وأضاف محمد الغازي، والد اللاعب، أنّ ابنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه. وأشار والد اللاعب إلى أنه "يساند القضية الفلسطينية منذ صغره، ويتضامن مع هذا الشعب العربي الشقيق في كلّ مرة يتعرض فيها للاعتداءات، ولا يتردد في الإعلان عن ذلك جهراً، لأنه يؤمن بعدالته".



وأعلن نادي نيس الفرنسي، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال، بسبب دعمه للشعب الفلسطيني في وجه آلة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية ضد قطاع غزة.



انضم الفرنسي كريم بنزيما والتركي مسعود أوزيل والملاكم البريطاني أمير خان إلى قائمة اللاعبين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، من خلال سلسلة تعليقات شملت الصلاة والدعوات لسكان قطاع غزة.



الفرنسي كريم بنزيما يتضامن مع فلسطين

ونشر مهاجم ريال مدريد سابقاً وأهلي جدة الحالي كريم بنزيما تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" تضامن فيها مع غزة التي تتعرض لقصف مستمر من الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 10 أيام.



وكتب بنزيما: "دعواتنا لسكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".



تغريدة النجم الفرنسي حظيت بإعجاب نسبة كبيرة من مستخدمي "إكس"؛ إذ فاق عدد مشاهداتها 39 مليون مشاهدة، وقرابة نصف مليون إعجاب. وأضاف محمد الغازي، والد اللاعب، أنّ ابنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه. وأشار والد اللاعب إلى أنه "يساند القضية الفلسطينية منذ صغره، ويتضامن مع هذا الشعب العربي الشقيق في كلّ مرة يتعرض فيها للاعتداءات، ولا يتردد في الإعلان عن ذلك جهراً، لأنه يؤمن بعدالته".وأعلن نادي نيس الفرنسي، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال، بسبب دعمه للشعب الفلسطيني في وجه آلة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية ضد قطاع غزة.انضم الفرنسي كريم بنزيما والتركي مسعود أوزيل والملاكم البريطاني أمير خان إلى قائمة اللاعبين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، من خلال سلسلة تعليقات شملت الصلاة والدعوات لسكان قطاع غزة.ونشر مهاجم ريال مدريد سابقاً وأهلي جدة الحالي كريم بنزيما تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" تضامن فيها مع غزة التي تتعرض لقصف مستمر من الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 10 أيام.وكتب بنزيما: "دعواتنا لسكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".تغريدة النجم الفرنسي حظيت بإعجاب نسبة كبيرة من مستخدمي "إكس"؛ إذ فاق عدد مشاهداتها 39 مليون مشاهدة، وقرابة نصف مليون إعجاب.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023



الألماني مسعود أوزيل يدعو إلى إيقاف الحرب

من جهته عبَّر اللاعب الألماني الدولي السابق صاحب الأصول التركية، مسعود أوزيل، عن دعمه الكبير لفلسطين داعياً إلى إيقاف الحرب.



ونشر أوزيل تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أرفقها بصورة تحمل رسالة كتب فيها "حرروا فلسطين"، إضافة إلى طفل يرتدي قميص أوزيل وهو يواجه جنود الاحتلال الإسرائيلي، كما ضمت أيضاً صورة للمسجد الأقصى، وللعلمين الفلسطيني والتركي.



وعلق على الصورة قائلاً: "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام، يفقد الأبرياء وخاصة الأطفال الأبرياء حياتهم في الحرب.. من كلا الجانبين، إنه أمر مفجع للغاية ومحزن، من فضلكم أوقفوا الحرب". من جهته عبَّر اللاعب الألماني الدولي السابق صاحب الأصول التركية، مسعود أوزيل، عن دعمه الكبير لفلسطين داعياً إلى إيقاف الحرب.ونشر أوزيل تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أرفقها بصورة تحمل رسالة كتب فيها "حرروا فلسطين"، إضافة إلى طفل يرتدي قميص أوزيل وهو يواجه جنود الاحتلال الإسرائيلي، كما ضمت أيضاً صورة للمسجد الأقصى، وللعلمين الفلسطيني والتركي.وعلق على الصورة قائلاً: "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام، يفقد الأبرياء وخاصة الأطفال الأبرياء حياتهم في الحرب.. من كلا الجانبين، إنه أمر مفجع للغاية ومحزن، من فضلكم أوقفوا الحرب".