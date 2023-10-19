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الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا مفاجئا في قضية سباهان الإيراني والاتحاد السعودي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي داتو ويندسور جون عن تطور جديد في قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا.
وقال داتو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "سيتم استبعاد الإيراني جاهانجير باجلاري رئيس لجنة الانضباط، والسعودي بندر الحميداني عضو اللجنة من مناقشة قضية مباراة سباهان والاتحاد".
واضاف: "استبعاد الثنائي من مناقشة قضية سباهان والاتحاد نظرا لتعارض المصالح للطرفين في القضية المنظورة حاليا".
الأمين العام للاتحاد الآسيوي اوضح: "قرار استبعاد جاهانجير والحميداني طبيعي، حيث سيتم استبعاد أي شخص من اللجنة له مصلحة من جانب الطرفين في أي قضية".
ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لملعب "نقش جهان" قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.
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