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بعد مقتل مشجعين.. "يويفا" يصدر قرارا بشأن مباراة بلجيكا والسويد
Alsumaria Tv
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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إنهاء مباراة بلجيكا والسويد بالتصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024" "، والتي ألغيت يوم الإثنين الماضي بسبب الهجوم الذي وقع قبل اللقاء وتسبب في مقتل مشجعين سويديين، واعتماد نتيجتها بالتعادل (1-1).
ووفقا لما أعلنه "يويفا" فقد تم منح كل منتخب نقطة وتم تحديث التصنيف وأي بطاقات صفراء ستظل محتسبة وسارية.
وأوضح "يويفا" أنه "نظرا للحالة الناجمة عن هذا الهجوم كان من الصعب إقامة اللقاء في اليوم التالي، كما أن اتحادي البلدين أعربا عن رغبتهما في عدم خوض الوقت المتبقي من المباراة وارتضيا إنهائها بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، والتي لم تؤثر على تصنيف المنتخبين في المجموعة السادسة والتي تأهلت فيها بلجيكا وأقصيت السويد منها.
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