واستهدف جيرالد دارمانان مهاجم المنتخب الفرنسي السابق والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بعد أن نشر الأحد على موقع "إكس" (تويتر سابقا) رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله رداً على الهجوم الدامي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الحالي.وقال بنزيما "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه "يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيما بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر "إرهابية".وقال دارمانان الاثنين على قناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي: "كريم بنزيما لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".ولم يتفاعل بنزيما الذي يلعب حاليا مع اتحاد جدة السعودي ويظهر عقيدته الإسلامية، بشكل مباشر لكنه ترك محاميه يتولى المهمة.ورد هوبير فيجييه الخميس على إذاعة "أر إم سي"، مهددا بتقديم شكوى ضد الوزير: "كريم بنزيما ليس له أي علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد".كما اعتبر المحامي بأنه "من غير المتصور" أن يكون وزير الداخلية "قادراً على الإدلاء بمثل هذه التعليقات، من الواضح، دون أي تحقق".وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أشار مقرب من الوزير إلى "انجراف بطيء في مواقف كريم بنزيما نحو إسلام متشدد وصارم، وهو ما يميز أيديولوجية الإخوان المسلمين".كما ذكّر برفض بنزيما غناء النشيد الوطني عندما كان يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي أو "التبشير على شبكات التواصل الاجتماعي".