ديكو: ليونيل ميسي سيلعب مباراة وداعية في برشلونة

وأنهى البرغوث مسيرته مع البارسا قبل عامين، بانتقاله في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان، قبل تحوله إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي.وقال ديكو لمجلة "لانس" البرازيلية: "ميسي سيلعب مباراة وداعية في برشلونة، لكني لا أعلم بعد موعدها".وأضاف: "سيبقى دوما المثل الأعظم في تاريخ برشلونة، رغم أن النادي امتلك عظماء آخرين، أمثال كرويف ورونالدو، لكن ربما يكون ليو الأعظم على الإطلاق".وبحسب ما صرح به الرئيس خوان لابورتا سابقا، فإن مباراة ميسي الوداعية قد تقام في تشرين الثاني 2024، عند إعادة افتتاح ملعب كامب نو بعد تجديده.