مودريتش يقترب من الدوري السعودي



السومرية نيوز – رياضة



أكد رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية خوسيه فيليكس دياز أن نجم وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش قادم لدوري روشن للمحترفين، في كانون الثاني المقبل.

وقال ديازخلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية: "أكثر من 100 دولة تساند الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034، فالمملكة قدمت ملفاً متكاملاً من جميع النواحي لاستضافة كأس العالم 2034".

وأضاف: "الدوري السعودي الثالث عالمياً كأكثر متابعة بعد البطولتين في إنجلترا وإسبانيا، وديربي جدة من أكبر الديربيات في العالم".

وأشار: "النجم الكرواتي لوكا مودريتش قادم للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني المقبل".

واختتم تصريحاته قائلا: "لم أتوقع إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي، ومن الصعب إيجاد لاعب مثله، إلا أن محمد صلاح نجم ليفربول، يمثل البديل المناسب للاعب الهلال".

وكان خوسيه فيليكس دياز قد انفرد بقدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي.