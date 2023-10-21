إثارة الدوريات الأوروبية تعود.. قمة تجمع تشيلسي وأرسنال والريال يلاعب إشبيلية اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:
ليفربول× إيفرتون- الساعة 2:30 ظهراً
مانشستر سيتي× برايتون- الساعة 5 مساءً
تشيلسي× أرسنال – الساعة 7:30 مساءً
مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد – الساعة 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية x ريال مدريد – الساعة 7:30 مساءً
سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا x نابولي – الساعة 4 عصراً
تورينو x إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج × باير ليفركوزن-الساعة 4:30 مساءً
ماينتس 05 × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة 6 مساءً
نيس x أولمبيك مارسيليا – الساعة 10 مساءً