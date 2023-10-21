إثارة الدوريات الأوروبية تعود.. قمة تجمع تشيلسي وأرسنال والريال يلاعب إشبيلية اليوم

السومرية نيوز – رياضة



تشهد ملاعب العالم اليوم السبت، عدداً من المباريات، أبرزها تشيلسي مع آرسنال ضمن الدوري الانكليزي، ومباراة أشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.



ليفربول× إيفرتون- الساعة 2:30 ظهراً

مانشستر سيتي× برايتون- الساعة 5 مساءً

تشيلسي× أرسنال – الساعة 7:30 مساءً

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد – الساعة 10 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية x ريال مدريد – الساعة 7:30 مساءً

سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا x نابولي – الساعة 4 عصراً

تورينو x إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × باير ليفركوزن-الساعة 4:30 مساءً

ماينتس 05 × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة 6 مساءً

نيس x أولمبيك مارسيليا – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:ليفربول× إيفرتون- الساعة 2:30 ظهراًمانشستر سيتي× برايتون- الساعة 5 مساءًتشيلسي× أرسنال – الساعة 7:30 مساءًمانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد – الساعة 10 مساءًمواعيد مباريات الدوري الإسبانيإشبيلية x ريال مدريد – الساعة 7:30 مساءًسيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءًمواعيد مباريات الدوري الإيطاليهيلاس فيرونا x نابولي – الساعة 4 عصراًتورينو x إنتر ميلان – الساعة 7 مساءًمواعيد مباريات الدوري الألمانيفولفسبورج × باير ليفركوزن-الساعة 4:30 مساءًماينتس 05 × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساءًمواعيد مباريات الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة 6 مساءًنيس x أولمبيك مارسيليا – الساعة 10 مساءً