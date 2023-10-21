الاتحاد العراقي يمنح الأندية فرصة أخيرة بشأن دوري المحترفين: أمامكم 45 يوماً!

ويشترط الاتحاد العراقي لكرة القدم، حصول الأندية على الرخصة من لجنة التراخيص التي تتعلق بالأمور المالية والبنى التحتية، لتحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في دوري المحترفين.وقال الناطق باسم اللجنة بلال زكي، "اللجنة رخصت الأندية العشرين وستشارك في دوري المحترفين؛ لكن بشرط إمهالها 45 يوماً لتسديد ما بذمتها من ديون وهي بمثابة الفرصة الأخيرة، وبخلاف ذلك ستسحب منها الرخصة حتى إن مضى على خوضها المنافسات أدوار عدة".وأضاف: "أي لاعب أو مدرب يمتلك شكوى اكتسبت الدرجة القطعية على أي نادٍ، من حقه أن يطالبه بالتسديد، وفي حال امتنعت الأندية من التسديد أو تسوية الأمور بالتراضي، فسيتم سحب الرخصة من النادي المعني"، بحسب موقع winwinوكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن إقامة دوري المحترفين بعشرين فريق، بينما أكد رئيس الاتحاد عدنان درجال في تصريح آخر أن الدوري سيكون من 14 إلى 16 فريقًا، يشاركون بدوري المحترفين للموسم 2023-2024.وأرجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، احتفالية قرعة دوري المحترفين للموسم 2024/2023 المقررة إقامتها الجمعة، إلى السبت، تضماناً مع ضحايا غزة في فلسطين.