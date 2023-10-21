كأس الاتحاد الآسيوي.. الزوراء يخصص حافلات لنقل جماهيره للبصرة

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "إدارة نادي الزوراء خصصت 20 حافلة لنقل جماهير نادي الزوراء من العاصمة بغداد إلى محافظة البصرة من أجل دعم ومساندة الفريق في مباراته القادمة أمام النجمة اللبناني ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس الاتحاد الاسيوي".وبين أن "الإدارة خصصت 10 حافلات في جانب الكرخ و10 حافلات أخرى في جانب الرصافة لنقل الجماهير إلى البصرة ومن ثم إعادتهم إلى بغداد بعد نهاية المباراة أمام النجمة"، لافتاً إلى إن "الزوراء يعول أيضاً على الجمهور البصري لتقديم الدعم اللازم للممثل الوطن بكأس الاتحاد الآسيوي".وسيواجه الزوراء فريق النجمة اللبناني على ملعب البصرة الدولي مساء بعد غد الاثنين.