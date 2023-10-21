ثنائية عربية تقود ليفربول لصدارة البريميرليج

وسجل محمد صلاح هدفي المباراة في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و90+7.وارتفد رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 20 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف المسجلة عن توتنهام وآرسنال، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.