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ثنائية عربية تقود ليفربول لصدارة البريميرليج
Alsumaria Tv
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حقق نادي ليفربول انتصاراً على ضيفه إيفرتون 2-0 مساء السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل محمد صلاح هدفي المباراة في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و90+7.
وارتفد رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 20 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف المسجلة عن توتنهام وآرسنال، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.
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