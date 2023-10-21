للمرة الأولى.. تدشين دوري المحترفين في العراق

وأقام اتحاد الكرة حفل تدشين الدوري في بغداد بحضور شخصيات رسمية ورياضية.

وحمل دوري المحترفين للموسم الحالي شعار "دوري نجوم العراق" للموسم 2023/ 2024.

وهذه المرة الأولى في العراق يشهد انطلاق دوري المحترفين، إذ ستكون هناك رزنامة محددة لمباريات الدوري وتطبيق تقنية "الفار".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، كشف قبل أيام، أن دوري المحترفين سينطلق في (2023/10/27)، وتسبقه احتفالية يعلن فيها جدول المباريات بصورة كاملة.