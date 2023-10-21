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جزء من "سانتياجو برنابيو" مدمر.. نبأ غير سار لريال مدريد
Alsumaria Tv
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تسببت عاصفة قوية ضربت العاصمة الإسبانية الخميس الماضي، بتمدير جزء من التجديدات، التي يجريها ريال مدريد على ملعبه التاريخي "سانتياجو برنابيو".
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العاصفة اخترقت السقف، في إحدى المناطق الخاضعة للتجديد في البرنابيو، ووصلت بقوة إلى داخل المبنى.
وكانت مدينة مدريد قد تعرضت لعاصفة غير مسبوقة، تسببت في إغلاق الحدائق وإغراق الطرق السريعة ومترو الأنفاق.
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