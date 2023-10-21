بعد تدشينه اليوم.. ماذا تعرف عن "دوري المحترفين" في العراق

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، كشف قبل أيام، أن دوري المحترفين سينطلق في (2023/10/27)، وتسبقه احتفالية يعلن فيها جدول المباريات بصورة كاملة.وسبق أن أعلن اتحاد كرة القدم، توقيعه لإتفاقية شراكة مع رابطة أندية الدوري الإسباني لاعتماد نظام دوري المحترفين لمدة 3 مواسم بدءاً من الموسم المقبل 2024/2023.ودوري المحترفين العراقي هو الدوري الأعلى مستوى في دوريات كرة القدم العراقية، ينظمهُ الاتحاد العراقي لكرة القدم، ويتكون من 20 فريقاً يتنافسون على لقب البطولة.وتبدأ مواسم دوري المحترفين العراقي في الخريف، حيث يُشارك 20 فريقاً يلعبون 38 مباراة ذهاب وإياب، ما مجموعهُ 380 مباراة في الموسم.وحمل دوري المحترفين للموسم الحالي شعار "دوري نجوم العراق" للموسم 2023/ 2024، وهذه المرة الأولى في العراق يشهد انطلاق دوري المحترفين، إذ ستكون هناك رزنامة محددة لمباريات الدوري وتطبيق تقنية "الفار".أسس الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 1948، وأسس دوري مؤسسات بغداد في نفس العام خلال مواسمهُ الـ 25.وفي عام 1973، حول دوري المؤسسات إلى دوري مؤسسات العراق ليشمل فرقاً من جميع محافظات العراق، وشاركَ 15 فريقاً في موسم عام 1973–74 فاز القوة الجوية بلقب الدوري.وانطلقت الدوري العراقي في موسم عام 1974–75 باسم دوري أندية العراق، وأسس الدوري في عام 1974، عندما استبدل الاتحاد العراقي لكرة القدم دوري المؤسسات بدوري أندية العراق، وفي عام 2023 أصبح دوري المحترفين.من أصل 79 فريق شاركوا في الدوري العراقي حصل 11 منهم على لقب الدوري، نادي الزوراء هو الفريق الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب بالدوري برصيد 14 لقباً، نادي الشرطة هو الفائز الحالي بلقب الدوري، والذي فاز في موسم 2022-23.