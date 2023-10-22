الموسم الاول لميسي مع إنتر ميامي ينتهي.. حقق لهم بطولة تاريخية وسجل 11 هدفاً

السومرية نيوز – رياضة



أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موسمه مع إنتر ميامي، بالخسارة أمام شارلوت بهدف دون رد، فجر اليوم الأحد 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري الأمريكي.



وسجل الكولومبي كيرون فارغاس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى وصلت له، ليراوغ مدافع إنتر ميامي ويسدد الكرة على يسار حارس المرمى.



وكانت هذه المباراة تحصيل حاصل لإنتر ميامي بعدما فشل الفريق في بلوغ التصفيات النهائية للدوري الأمريكي.





وبذلك، ينهي إنتر ميامي موسمه في المركز الـ14 "قبل الأخير" في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 34 نقطة، لكن قبل وصول ميسي كان الفريق يقبع في المرتبة الأخيرة.



وسيحصل ميسي وفريقه على إجازة مدتها أسبوع، قبل خوض الجولة الاستعراضية في الصين، بعدما أعلن "البرغوث" استمراره مع إنتر ميامي وعدم رغبته في الرحيل ولو على سبيل الإعارة إلى الدوري السعودي أو العودة إلى برشلونة.



*ميسي مع انتر ميامي

وأضفى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي المزيد من الإثارة والمتعة على كرة القدم الأمريكية منذ انضمامه الى صفوف انتر ميامي ليقدم معه أرقاماً مميزة فى الموسم الأول له عقب الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي بإنجاز كبير حيث توج الفريق بكأس الدوريات ليحرز أول لقب في تاريخه، ويسجل قائد المنتخب الأرجنتيني 10 أهداف في 7 مباريات بالبطولة.



كما تأهل إنتر ميامي مع ميسي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، لكن النجم الأرجنتيني لم يتمكن من خوض النهائي الذي خسره الفريق أمام هيوستن دينامو للإصابة.



ونجح ليونيل ميسي بموسمه الأول مع فريق إنتر ميامي فى تسجيل 11 هدفا فى 14 مباراة بجميع المنافسات الرسمية التي خاضها الفريق منذ انضمامه رسمياً.