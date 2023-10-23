قرار حاسم.. ميسي يوضح حقيقة عودته لبرشلونة على سبيل الإعارة

وذكرت العديد من التقارير مؤخرًا، أنَّ ميسي قد يعود إلى برشلونة أو ينتقل لأي ناد آخر، في كانون الثاني المقبل؛ بسبب عدم تأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية بالدوري الأمريكي.وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يفكر ليو ميسي مطلقًا في أي صفقة إعارة من الآن وحتى شباط المقبل على الرغم من ارتباطاته ببرشلونة.واستشهد فابريزيو بتصريحات لميسي، نشرها "البرغوث" على حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيها: "فخور بنتائج إنتر ميامي هذا الموسم؛ حيث فزنا بأول لقب في تاريخ النادي، وكنا قريبين من التأهل للتصفيات".وأضاف: "لدينا مؤشرات جيدة، ونريد أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في الموسم المقبل".وختم: "أود أن أشكر جميع أفراد النادي والجميع في ميامي على الدعم الذي يقدمونه لنا دائمًا.. أنا واثق من أننا سنعيش معًا لحظات مذهلة مثلما حدث في الأشهر الأخيرة".وأنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه الأول في كرة القدم الأمريكية مع فريق إنتر ميامي بحصيلة 11 هدفا في 14 مباراة بجميع المنافسات.