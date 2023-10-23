رقم سلبي غير مسبوق لمورينيو في كرة القدم!

وحصل مورينيو على البطاقة الحمراء في الدقيقة (90+11) في الوقت الذي كان فيه فريقه متقدمًا بهدف نظيف من توقيع ستيفان الشعراوي، حيث أشار البرتغالي إلى مدرب مونزا رافاييل بالادينو بالبكاء، عندما كان يحتج على أحد قرارات الحكم، قائلا له: "أنت تتحدث كثيرًا ثم تبكي".والمفارقة أن مورينيو حصل على البطاقة الحمراء للمرة السادسة منذ توليه تدريب فريق "الذئاب" قبل موسمين، وهو الرقم الذي يفوق عدد البطاقات الحمراء التي حصل عليها لاعبو الفريق مجتمعين خلال الفترة ذاتها، أي خلال الموسمين الماضيين، وفي بداية الموسم الجاري.وبعد هذا الطرد، سيغيب "سبيشل وان" عن مقاعد احتياط فريقه في مباراة الجولة العاشرة أمام إنتر ميلان على ملعب "جوسيبي مياتزا"، وستكون المرة الثانية على التوالي التي سيغيب فيها المدرب عن مباراة فريقه الأسبق، والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2009، بعدما غاب عن مباراة الموسم الماضي للسبب ذاته.وعلق المدرب البرتغالي عن فوز فريقه الشاق على مونزا، بقوله: "لقد حققنا الفوز بالقلب، لقد منحنا كل شيء من أجل تحقيق هذا الانتصار"، في إشارة منه إلى أن لاعبيه قدموا كل ما عليهم، ونجحوا في تحقيق الفوز الثالث تواليًا في الدوري الإيطالي.لبوارتبط مورينيو في الفترة الأخيرة بإمكانية رحيله عن روما، من أجل خوض تجربة تدريبية مع أحد أندية الدوري السعودي، خاصة وأن المدرب صرح مؤخرًا وأعلن رغبته في التدريب بالسعودية في يوم من الأيام، بينما رشحت تقارير صحفية إسبانية عودته إلى ريال مدريد، وخلافة كارلو أنشيلوتي المقرر رحيله بعد نهاية الموسم الحالي.ويحتل نادي العاصمة حاليًا المركز السادس برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفريق عودة قوية في الجولات الماضية بعد بداية سيئة للموسم، حيث تعادل في الجولة الافتتاحية امام ساليرنيتانا، ثم خسر مرتين أمام فيرونا وميلان، قبل أن يستعيد توازنه بعدها، وينجح في تحقيق الفوز في 4 مناسبات.