جائزة مميزة لصلاح في البريميرليج

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين، عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، خلال شهر أيلول الماضي، بتصويت الجمهور.وكان صلاح يتنافس على الجائزة مع كل من: هيونج مين سون وجيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير)، وكيران تريبير (نيوكاسل يونايتد)، وبوكايو ساكا (آرسنال).يذكر أن الفرعون المصري سجل مؤخرا ثنائية في ديربي الميرسيسايد، ليقود الريدز إلى الفوز على إيفرتون (2-0) بملعب "آنفيلد"، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وساهم صلاح في 14 هدفا (تسجيل وصناعة) في آخر 13 مباراة بالبريميرليج، على ملعب "آنفيلد".ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كل مانشستر سيتي المتصدر وآرسنال الوصيف.