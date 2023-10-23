الجزائر تدعم استضافة السعودية لكأس العالم 2034

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "على إثر إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة ترشحها رسميا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، واعتبارا للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، تعرب الجزائر عن مساندتها التامة لهذا الترشح، وعن قناعتها الراسخة بأن المملكة تملك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي البارز بجدارة واستحقاق".وأضافت: "كما تؤكد الجزائر دعمها الكامل للمملكة للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والإسلامية".