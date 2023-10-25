العراقية نجلة عماد تحرز ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الآسيوية

وذكرت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" اللاعبة نجلة عماد أحرزت الميدالية الذهبية في فعالية تنس الطاولة البارالمبي، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانزو الصينية".وبهذه الميدالية يرتفع رصيد العراق لغاية الآن الى سبع ميداليات ملونة في مختلف الفعاليات وبانتظار المزيد من الميداليات لأبطالنا في باقي منافسات اليوم.