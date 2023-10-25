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ليالي الأبطال.. مواجهة "نارية" بين سان جيرمان وميلان وبرشلونة يلاعب شاختار اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم الأربعاء، عدد من المباريات تشهد استكمال لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا، والتي سيأتي في مقدمتهما مباراة برشلونة أمام نظيره شاختار.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
فينورد X لاتسيو– 7.45 مساءً
برشلونة X شاختار – 7.45 مساءً
سيلتك X أتلتيكو مدريد – 10 مساءً
سرفينا زفيزدا X لايبزيج – 10 مساءً
يونج بويز X مانشستر سيتي – 10 مساءً
رويال أنتويرب X بورتو – 10 مساءً
نيوكاسل يونايتد X بوروسيا دورتموند – 10 مساءً
باريس سان جيرمان X ميلان – 10 مساء
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