ليالي الأبطال.. مواجهة "نارية" بين سان جيرمان وميلان وبرشلونة يلاعب شاختار اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةفينورد X لاتسيو– 7.45 مساءًبرشلونة X شاختار – 7.45 مساءًسيلتك X أتلتيكو مدريد – 10 مساءًسرفينا زفيزدا X لايبزيج – 10 مساءًيونج بويز X مانشستر سيتي – 10 مساءًرويال أنتويرب X بورتو – 10 مساءًنيوكاسل يونايتد X بوروسيا دورتموند – 10 مساءًباريس سان جيرمان X ميلان – 10 مساء