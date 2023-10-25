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تحديد مدة إيقاف تونالي إثر تورطه بقضية المراهنات
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين على أنه سيتم إيقاف ساندرو تونالي نجم ميلان الإيطالي السابق ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي الحالي لفترة طويلة بسبب المراهنات.
وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً حول واقعية قيام عدد من لاعبي منتخب إيطاليا بالمراهنة على مباريات خلال مواقع مقامرة غير مصرح بها.
وتم الإعلان أولاً عن إيقاف نيكولو فاجويلي لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لمدة سبعة أشهر، والآن حان الدور على تونالي الذي سيتم إيقافه لفترة ليست بالقصيرة.
وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X” إلى أنه سيتم إيقاف تونالي لمدة عشرة أشهر.
وأوضح الصحفي الشهير أن تونالي لن يتمكن من اللعب سواء مع نيوكاسل أو منتخب إيطاليا لمدة 10 أشهر.
وأكمل أنه ستكون هناك أشهر إضافية من خلال المشاركة في خطة إعادة تأهيله من المقامرة مثل ما سيحدث مع نيكولو فاجيولي.
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