السوبر الاسباني يضع الريال امام أتلتيكو مدريد ومواجهة سهلة لبرشلونة

وستنطلق البطولة في 10 كانون الثاني المقبل، وحتى يوم 14 من نفس الشهر.ويشارك في البطولة، برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك)، أتلتيكو مدريد (المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).وسيواجه ريال مدريد، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، يوم 10 كانون الثاني المقبل في نصف النهائي.على أن يواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا والمقرر إقامتها يوم 11 من نفس الشهر.وستقام كلا المواجهتين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في العام 2020 في جدة، وتوج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية والتي توج بها أيضا ريال مدريد عام 2022، فيما تمكن برشلونة من تحقيق ثالث لقب النسخ مطلع العام الجاري 2023.