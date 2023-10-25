نجما ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على جائزة مميزة

وبحسب الرابطة، فإن جائزة أفضل لاعب لهذا الشهر يتنافس عليها خمسة لاعبين، هم: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، جواو فيليكس (برشلونة)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، إيسكو (ريال بيتيس) وأليكس جارسيا (جيرونا).ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب الوصافة.أما برشلونة يأتي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد رابع الترتيب.ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، السبت المقبل، على ملعب مونتجويك، في إطار الجولة 11 من عمر الليجا.