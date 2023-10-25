العراق يحرز فضية وبرونزية الألعاب القتالية العالمية

أما المصارع أحمد نظير فقد توج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 77 كيلو جراما.وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم "نعمل بشكل مستمر على تهيئة الأجواء وتوفير سبل النجاح للاعبين".وأضاف في تصريحات صحفية: "المصارع أحمد شعلان قدم مردودا طيبا رغم خسارة النهائي أمام منيع الذي يعد من أبطال العالم في اللعبة".وتابع "أحمد نظير ظهر بشكل جيد وتوج بالبرونزية".يذكر أن منتخب العراق للمصارعة يمتلك سجلا مميزا من الإنجازات، كان آخرها الفوز بـ 6 ميداليات ذهبية، و9 فضيات و3 ميداليات برونزية في دورة الألعاب العربية الأخيرة التي جرت الصيف الماضي في الجزائر.