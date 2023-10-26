افتتاح "دوري نجوم العراق" اليوم.. إليك الروزنامة الكاملة للمباريات والمواعيد

السومرية نيوز – رياضة



تعود اليوم الخميس عجلة المسابقة الكروية إلى الدوران بمسماها الجديد "دوري نجوم العراق"، من خلال افتتاح المرحلة الأولى منه، وسط توقعات بموسم حافل من حيث التنظيم الذي سيكون بإشراف رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) وفق معاييرها الاحترافية، مع جدولة مواجهاته بالتزامن مع استحقاقات المنتخبين الوطني والأولمبي.



ويشهد هذا الدور إقامة أربع مواجهات لحساب الجولة الأولى، ثلاث منها في العاصمة بغداد وواحدة في النجف، إذ يواجه بغداد فريق القاسم عند الساعة 30: 2 ظهراً في ملعب الأمانة، بينما تلعب عند الساعة 7:00 مساءً مباراتان، الأولى عندما يضيف النجف في ملعبه نفط ميسان، بينما ستكون الثانية في ملعب الكرخ بين الحدود ونفط البصرة، وأخيراً يلعب الزوراء ونوروز في ملعب النوارس في تمام الساعة 9:30 مساءً .



في اللقاء الأول، يتطلع أمانة بغداد العائد إلى دوري الأضواء، إلى بداية قوية من حيث النتيجة والأداء، وهو يلاقي منافسه القاسم، إذ يراهن المدرب وسام طالب على الانسجام الخططي الذي تحقق في معسكر تركيا، إلى جانب قدرات محترفه البرازيلي ماتيوس لحسم الفوز، في المقابل ستكون الفرصة مواتية لمدرب القاسم جاسب سلطان للخروج بأي نتيجة إيجابية، بعد أن اختتم تحضيراته للموسم الجديد بتعادل سلبي أمام الطلبة في الأسبوع الماضي.



في المباراة الثانية، يدرك مدرب النجف المصري حمزة الجمل صعوبة اللقاء الذي يجمعه مع المتجدد نفط ميسان، الذي أعاد ترتيب صفوفه بتوصية من مدربه الأردني هيثم الشبول، معززاً صفوفه بسبعة محترفين أجانب، وعليه سيطمح كلا الفريقين إلى تقديم لمحات فنية مميزة في بداية الدوري.



وفي المواجهة الثالثة، يضيف الحدود في ملعبه نفط البصرة، إذ ألمح مدرب الكتيبة الحمراء عادل نعمة إلى عدد من الإصابات التي لحقت بصفوفه خلال فترة التحضيرات الأخيرة، بالإضافة إلى هجرة 16 لاعبا إلى الفرق الأخرى، بيد أنه يعول على الانتدابات الجديدة التي شرع بها بداية شهر تموز، بينما يترقب مدرب أبناء الجنوب عبد الوهاب أبو الهيل بداية قوية اليوم خارج القواعد، مع أمنية الخروج بنتيجة إيجابية.



في المباراة الأخيرة التي سيكون ملعب النوارس مسرحاً لأحداثها، يأمل الزوراء - المنتشي آسيويا بعد الفوز على النجمة اللبناني قبل أيام- الظفر بنقاط المباراة أمام نوروز في أول مواجهة له بالدوري، مع أهمية الإفادة من اللعب في بغداد وأمام جماهيره الكبيرة، وفي الكفة الأخرى يبدو أن مدرب نوروز ولي كريم استعد جيداً لهذه المقابلة، وقد أعرب عن رضاه التام بشأن التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها الإدارة مع اللاعبين الجدد، لكنه لا يزال يعاني من مشقة السفر بين المحافظات التي كثيراً ما أثرت سلباً في الجوانب الفنية والخططية.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن بدء العمل بتقنية الـ VAR لأول مرة في العراق مع انطلاق دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.

أدناه روزنامة كاملة لمباريات دوري نجوم العراق للموسم 2023/ 2024:

ما هو دوري المحترفين؟

ودوري المحترفين العراقي هو الدوري الأعلى مستوى في دوريات كرة القدم العراقية، ينظمهُ الاتحاد العراقي لكرة القدم، ويتكون من 20 فريقاً يتنافسون على لقب البطولة.



وتبدأ مواسم دوري المحترفين العراقي في الخريف، حيث يُشارك 20 فريقاً يلعبون 38 مباراة ذهاب وإياب، ما مجموعهُ 380 مباراة في الموسم.



وحمل دوري المحترفين للموسم الحالي شعار "دوري نجوم العراق" للموسم 2023/ 2024، وهذه المرة الأولى في العراق يشهد انطلاق دوري المحترفين، إذ ان هناك رزنامة محددة لمباريات الدوري وتطبيق تقنية "الفار".

تاريخ الدوري العراقي

أسس الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 1948، وأسس دوري مؤسسات بغداد في نفس العام خلال مواسمهُ الـ 25.



وفي عام 1973، حول دوري المؤسسات إلى دوري مؤسسات العراق ليشمل فرقاً من جميع محافظات العراق، وشاركَ 15 فريقاً في موسم عام 1973–74 فاز القوة الجوية بلقب الدوري.



وانطلقت الدوري العراقي في موسم عام 1974–75 باسم دوري أندية العراق، وأسس الدوري في عام 1974، عندما استبدل الاتحاد العراقي لكرة القدم دوري المؤسسات بدوري أندية العراق، وفي عام 2023 أصبح دوري المحترفين.



ومن أصل 79 فريق شاركوا في الدوري العراقي حصل 11 منهم على لقب الدوري، نادي الزوراء هو الفريق الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب بالدوري برصيد 14 لقباً، ونادي الشرطة هو الفائز الحالي بلقب الدوري، والذي فاز في موسم 2022-2023.