اختيار حكم الكلاسيكو "يرعب" برشلونة

وقرر الاتحاد الإسباني إسناد المباراة للحكم خيسوس خيل مانزانو، الذي يستعد لإدارة الكلاسيكو للمرة الثالثة في تاريخه.من جانبها أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن مانزانو، أدار قمة الكرة الإسبانية مرتين، الأولى عندما فاز ريال مدريد (3-1) في 2014.أما الثانية فجاءت بعد 7 سنوات، عندما فاز أيضا ريال مدريد على برشلونة (2-1) في 2021.وذكرت الصحيفة أن خيل مانزانو، يعد أكثر حكم إسباني في الوقت الحالي إدارة للمباريات في دوري أبطال أوروبا (21) مباراة.ولفتت إلى أن الحكم الإسباني الدولي، لم يكن المرشح لإدارة كلاسيكو 2021، لكنه حل مكان زميله، ماتيو لاهوز بسبب الإصابة.ولا يرتبط برشلونة بذكريات جيدة مع هذا الحكم، الذي سبق أيضا أن طرد روبرت ليفاندوفسكي، نجم البارسا أمام أوساسونا في الموسم الماضي.وتسبب خيل مانزانو في عقوبة إيقاف 3 مباريات للنجم البولندي، بعدما لمس ليفاندوفسكي أنفه، أثناء الخروج من الملعب.