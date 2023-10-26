الدوري الإنجليزي يكسر تقليداً يتبعه منذ 28 سنة

وكانت آخر مرة أقيمت فيها مباراة عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد منذ 28 عاما وهي مواجهة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد، وذلك نظرا لأن روابط المشجعين تعارض إقامة المباريات في هذا التوقيت بسبب صعوبة حركة التنقلات.ومع ذلك، تجاهلت "البريميرليج" هذا الأمر وقررت إقامة مباراة الذئاب والبلوز استجابة لطلبات التلفزيون، وذلك على الرغم من أنه سيكون يوم الأحد والذي تكون فيه حركة المواصلات أكثر صعوبة.وجاء في الجدول الذي أعلن اليوم أيضا أن جولة الـ(بوكسينج داي) ستكون يوم 26 ديسمبر/كانون أول المقبل وفيها خمسة مباريات وهي نيوكاسل - نوتنجهام فورست، بورنموث - فولهام، شيفلد يونايتد - لوتون تاون، بيرنلي- ليفربول وأخيرا مانشستر يونايتد - أستون فيلا.وخلال فترة الاحتفالات بالأعياد ستقام المباريات في الفترة من 22 ديسمبر/كانون أول وحتى الثاني من يناير/كانون ثان المقبل باستثناء يومي 25 و29 ديسمبر/كانون أول.