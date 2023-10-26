على حساب الزوراء.. الشرطة يتوج بطلاً لدوري الناشئين

وفاز الشرطة في نهائي منافسات دوري الناشئين لاندية الممتاز للموسم 2022/ 2023، على فريق الزوراء بهدفين لهدف.وسجل أهداف الشرطة اللاعب علي أكبر في الدقيقة (47)، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 92 عبر اللاعب محمد صادق.أما هدف الزوراء، فسجل عبر اللاعب محمد باسم عند الدقيقة 15.