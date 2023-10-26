بيلينجهام يعلن موقفه من المشاركة بالكلاسيكو.. ماذا قال عن رونالدو؟

وقال بيلينجهام، خلال حوار مع محطة "TVE" الإسبانية عن استعداده للكلاسيكو: "رغم شعوري بالقليل من عدم الراحة، ولكني أعمل للوصول إلى المباراة في أفضل حال، فأنا على ما يرام وسأتواجد في المواجهة".وعن خوضه أول كلاسيكو، أوضح: "برشلونة خصم نحترمه كثيرا، وأشعر بالحماس والإثارة على المستوى الشخصي مع اقتراب هذه المواجهة".وبالنظر إلى أفضل ذكرياته من الكلاسيكو: "دائما ما أتذكر احتفال كريستيانو رونالدو بالمطالبة بالهدوء، هذه صورة أيقونية".وعلق على تأثيره رفقة ريال مدريد: "سجلت 11 هدفا، وكان ذلك بمثابة المفاجأة بالنسبة لي، أريد دائما التطور، ولكن السبب وراء القوة الكبيرة لهذا الفريق بعيدا عن الجودة الفردية المذهلة للاعبين، هي منح المدرب الحرية للاعبين".وأتم بالحديث عن هتاف جماهير البيرنابيو له: "أصابني الأمر بالقشعريرة عندما أتواجد في أرض الملعب وأسجل الهدف وأستمع إلى ذلك، يبدأ الأمر بهدوء ومن ثم يرتفع الصوت، هذا أمر يجعلني أشعر بالفخر، أنا مدين للجماهير وأمل أن أواصل رد الدين لهم كما استقبلوني".