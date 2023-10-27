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صحيفة: ليفاندوفسكي يبذل كل ما في وسعه للمشاركة بالكلاسيكو
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السومرية نيوز - رياضة
أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الأمل مجددا لدى مدربه تشافي هيرنانديز، قبل خوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 11 من الليجا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي على الرغم من أنه غائب عن الملاعب منذ 3 أسابيع، إلا أنه يبذل كل ما في وسعه ليتمكن من اللحاق بالكلاسيكو.
وأضافت الصحفية: "ليفاندوفسكي سيختبر نفسه في مران البارسا الجمعة، واعتمادا على مشاعره سيتم حسم موقفه النهائي من المشاركة، ولا يستبعد أن ينتظر حتى صباح السبت لمعرفة موقفه النهائي".
وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم الأيسر يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، خلال مواجهة بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.
ويحتاج تشافي لكل لاعب في مواجهة ريال مدريد، في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.
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