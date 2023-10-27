ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب جديد بالدوري الأميركي

وينافس ميسي على الجائزة اليوناني يورغوس جياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد، والألماني إدوارد لوفن لاعب وسط ساينت لويس سيتي.وقاد ميسي (36 عاماً) منتخب الأرجنتين لإحراز كأس العالم 2022، وساهم في إحراز إنتر ميامي لقب كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في أغسطس الماضي.وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي، في 26 أغسطس كبديل في الشوط الثاني، وقاده للفوز على نيويورك ريد بولز 2-0، منهياً سلسلة من 11 مباراة بلا فوز.لكن إصابة عكّرت نهاية الموسم الأميركي لميسي، وأبعدته عن إنتر ميامي الذي أخفق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بالدوري.