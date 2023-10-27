ناشئات العراق يصل طهران تحضيرا لكأس غرب آسيا

وصل وفد منتحبنا الوطني للناشئات، اليوم الجمعة، لدخول معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة غرب آسيا.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم قي بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفدُ منتخب ناشئات العراق يصل، إلى العاصمةِ الإيرانية طهران للدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ يستمر لمدة أسبوع، ويتخلله خوض مباراتين تجريبيتين تحضيراً لبُطولةِ كأس غرب آسيا التي تستضيفها العاصمةُ الأردنية عَمّان في الأسبوع الأول من الشهر المُقبل".