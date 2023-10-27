"يويفا" يعلن عن حجم الطلب على شراء تذاكر "يورو 2024"

وكان متاحا أكثر من 1.2 مليون تذكرة، بأسعار تبدأ من 30 يورو (31.73 دولار)، في أرخص فئة لمباريات دور المجموعات، ضمن المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، التي انتهت يوم 26 تشرين الأول.وسيتم تخصيص التذاكر عبر قرعة، ستقام يوم 14 تشرين الثاني المقبل.وقال مارتين كالين، مدير المسابقات باليويفا: "يتزايد الترقب الخاص ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا بشكل يومي.. العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة، والاهتمام العالمي بها من قبل الجماهير".وجاء ما يقرب من 65 في المئة من الطلبات من ألمانيا، يليها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا.في المجمل، تلقى يويفا طلبات لشراء التذاكر من 206 دول.ومن خارج أوروبا، جاءت أكثر الطلبات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك.وما يقرب من 525 تذكرة تم طلبها من تلك الدول.وتم طلب شراء أكثر من 2 مليون تذكرة للمباراة النهائية، التي ستقام يوم 14 تموز في الملعب الأولمبي ببرلين.ويعد هذا الرقم هو 33 ضعف طاقة استيعاب الملعب، وفقا لما ذكره يويفا.وتقام المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر، عقب قرعة دور المجموعات المقررة يوم 2 كانون الأول المقبل، حيث ستكون مليون تذكرة متاحة للبيع.وتنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا يوم 14 حزيران المقبل، في ميونخ.