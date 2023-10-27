دوري نجوم العراق.. الجوية يهزم زاخو

فاز فريق نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، على فريق نادي زاخو ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

واحتضن ملعب الكوت الأولمبي، مباراة الفريقين التي انتهت بنتيجة 2-1.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة 63 من زمن اللقاء عن طريق سعد عبد الامير، وفي الدقيقة 67 سجل الجوية هدفه الثاني عن طريق أيمن حسين من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 62 سجل زاخو هدف التقليص عن طريق المحترف كوستافو هنريك.