اليوم.. الأنظار تتجه صوب كلاسيكو العالم ومواجهات "قوية" بالدوري الإنكليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةتشيلسي X برينتفورد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1بورنموث X بيرنلي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6آرسنال X شيفيلد يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2وولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةألميريا X لاس بالماس – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3برشلونة X ريال مدريد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال مايوركا X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6قاديش X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةساسولو X بولونيا- الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1ليتشي X تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةبايرن ميونخ X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرافيردر بريمن X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصراأوجسبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصراشتوتجارت X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرالايبزيج X كولن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةستاد ريمس X لوريان – الساعة 56مساء على قناة beIN Sports HD 4لانس X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلةأبها X الشباب – الساعة 3 ظهرا على قناة SSC 1الفيحاء X النصر – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1الوحدة X الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1