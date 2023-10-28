اليوم.. الأنظار تتجه صوب كلاسيكو العالم ومواجهات "قوية" بالدوري الإنكليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X برينتفورد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X بيرنلي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
آرسنال X شيفيلد يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X لاس بالماس – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X ريال مدريد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6
قاديش X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساسولو X بولونيا- الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1
ليتشي X تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1
يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج X كولن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد ريمس X لوريان – الساعة 56مساء على قناة beIN Sports HD 4
لانس X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X الشباب – الساعة 3 ظهرا على قناة SSC 1
الفيحاء X النصر – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
الوحدة X الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1